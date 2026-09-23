Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:15 PM IST
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अभियान
सेवा सेतु : सिरसा नगर परिषद में सेवा सेतु अभियान शिविर सुबह 9 बजे।
डबवाली : डबवाली में बीडीपीओ कार्यालय में सेवा सेतु कैंप सुबह 9 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम सात बजे।
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सेवा सेतु : सिरसा नगर परिषद में सेवा सेतु अभियान शिविर सुबह 9 बजे।
डबवाली : डबवाली में बीडीपीओ कार्यालय में सेवा सेतु कैंप सुबह 9 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम सात बजे।