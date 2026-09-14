Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:16 PM IST
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धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
रक्तदान शिविर
शिव शक्ति ब्लड बैंक : शिव शक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
अभियान
स्वच्छता : शहर के मुख्य बाजारों में स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे।
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भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
रक्तदान शिविर
शिव शक्ति ब्लड बैंक : शिव शक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
अभियान
स्वच्छता : शहर के मुख्य बाजारों में स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे।