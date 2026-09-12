Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 12 Sep 2026 11:49 PM IST
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धार्मिक
जाम्भाणी हरिकथा : बिश्नोई मंदिर में जाम्भाणी हरिकथा एवं प्रवचन दोपहर 1 बजे।
भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
मिलन समारोह
श्री ब्राह्मण सभा : श्री ब्राह्मण सभा का मिलन समारोह सुबह 11 बजे।
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जाम्भाणी हरिकथा : बिश्नोई मंदिर में जाम्भाणी हरिकथा एवं प्रवचन दोपहर 1 बजे।
भजन संध्या : जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
मिलन समारोह
श्री ब्राह्मण सभा : श्री ब्राह्मण सभा का मिलन समारोह सुबह 11 बजे।