Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Call for equal rights and opportunities for daughters

Sirsa News: बेटियों के सम्मान से ही समाज का उत्थान

Thu, 12 Nov 2026 10:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
Call for equal rights and opportunities for daughters
चोपटा। गांव कुसुम्बी, कंवरपुरा और थेड़ी में लिंगानुपात सुधारने तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश देते हुए बेटियों को समान अधिकार और अवसर देने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन


महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, एएनएम और गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वीरमती, लक्ष्मी और राजबाला ने ग्रामीणों को कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों के प्रति भेदभाव समाप्त करना लिंगानुपात में सुधार के लिए जरूरी है। समाज में बेटियों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भ में कन्या भ्रूण की जांच और लिंग चयन करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यक्रम में सरकार की ओर से बेटियों के कल्याण, शिक्षा और उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जीत कौर, सुनीता रानी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, लिंगानुपात में सुधार लाने और बेटियों को समान अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed