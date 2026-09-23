Sirsa News: भजनों पर झूमे श्रद्धालु, बाबा श्याम की आरती के बाद बांटा प्रसाद

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फोटो - 12संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। अनाज मंडी स्थित श्री श्याम बगीची धाम में परिवर्तनी एकादशी के उपलक्ष्य में मंगलवार रात विशाल भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन हुआ। श्री शिव श्याम बगीची धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर भजनों का आनंद लिया।मुख्य सेवक पवन गर्ग ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाम करीब सवा सात बजे अशोक खट्टर ने सपरिवार मंदिर में पूजा-अर्चना की। पुजारी राकेश शास्त्री, धनंजय शुक्ला और निशांत भारद्वाज ने विधि-विधान से पूजा संपन्न करवाई।इसके बाद बाबा श्याम की पावन ज्योत प्रज्ज्वलित कर आरती की गई। भजन संध्या का शुभारंभ राजेंद्र गनेरीवाला ने गणेश वंदना और हनुमान चालीसा पाठ से किया। उन्होंने भर दे श्याम झोली भर दे सहित अनेक भजनों की प्रस्तुति दी।भजन प्रस्तुति और प्रसाद वितरणकैथल से आईं भजन गायिकाएं ऐश्वर्या दीप और मीतांजलि ने भी भजनों से समां बांधा। उन्होंने तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं और खाटू बुला रहा है जैसे कई भजन सुनाए। इन भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते और नृत्य करते रहे। भजन संध्या के समापन पर बाबा श्याम की आरती की गई। इसके बाद बाबा को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।