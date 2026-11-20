पीड़ित गगनदीप ने डिंग थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। गगनदीप गांव भावदीन का 30 वर्षीय निवासी है। वह खेतीबाड़ी करता है।8 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10 बजे वह अपने खेत में था। तभी बूटा राम वहां पहुंचा और जमीन जोतने से रोका। उसने जमीन को अपनी बताया। जांच अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद