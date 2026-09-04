Sirsa News: प्रशासन की सख्ती के बीच कर्मियों ने मुंडन करा बुलंद की विरोध की आवाज, आज ड्यूटी पर आने के निर्देश हैं जारी

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वहीं हड़ताल के लिए जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को 5 सितंबर तक काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय तक ड्यूटी पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं।सिरसा के जिला नगरायुक्त सुरेंद्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इनमें नगर परिषद एवं नगर पालिका के सभी कार्यालय अधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी कार्यालय समय में ड्यूटी पर उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करें। कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल न हो, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित कार्यालय को देने के निर्देश हैं। इसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।दमन से नहीं डरेंगे कर्मचारी : कर्मचारी यूनियन की इकाई के प्रधान नरेश चौहान ने प्रशासन के आदेशों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार लाठी-डंडों और दबाव के बल पर कर्मचारियों की आवाज दबाना चाहती है। कर्मचारी इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने 5 सितंबर तक काम पर लौटने के आदेश दिए हैं।उन्होंने कहा कि मांगों का समाधान किए बिना सख्त कार्रवाई की गई तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार को सख्ती के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। मांगों का स्थायी समाधान होने पर ही हड़ताल समाप्त की जाएगी।