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Sirsa News: महिला नशा तस्कर का मकान व दूसरे की कार फ्रीज

Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
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action on 2 norcotics smuggler
सुदेश रानी पर 7 व हीरा सिंह पर दर्ज हैं 4 केस
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। नशे के धंधे से काली कमाई करने वाले तस्करों पर सिरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो पेशेवर नशा तस्करों की करीब 37 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। इस कार्रवाई में एक महिला तस्कर का मकान और दूसरे की कार शामिल है।
फ्रीज की गई संपत्तियों में महिला तस्कर सुदेश रानी का रिहायशी मकान है। दूसरे तस्कर हीरा सिंह की स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। हीरा सिंह ने पुलिस से बचने के लिए कार परिवार के अन्य सदस्यों के नाम करवा रखी थी।
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अब इन संपत्तियों को बेचना या किसी दूसरे के नाम हस्तांतरित करना संभव नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ागुढ़ा थाना पुलिस ने हीरा सिंह की कार फ्रीज करवाई है।
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तस्करों पर दर्ज मामले
हीरा सिंह के खिलाफ वर्ष 2019 से अब तक बड़ागुढ़ा थाने में नशा तस्करी के तीन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2024 में सदर डबवाली थाने में भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। इसी तरह, शहर थाना पुलिस ने सुदेश रानी का रिहायशी मकान फ्रीज किया है। सुदेश रानी के खिलाफ शहर सिरसा, सदर और रोड़ी थानों में नशा तस्करी के सात मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा।
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