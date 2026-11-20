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न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों की पहचान भी साबित नहीं हो सकी। सदर थाना डबवाली पुलिस ने सात जुलाई 2024 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। रतनपुरा निवासी सेल्समैन रोहताश ने पुलिस को शिकायत दी थी।उसने बताया कि वह मेसर्स श्री श्याम पेट्रो में कार्यरत है। सात जुलाई 2024 को दोपहर करीब 2 बजकर 28 मिनट पर यह घटना हुई। एक कार में आए चार लोगों ने पिस्तौल व तेजधार हथियारों के बल पर लूटपाट की थी।पुलिस ने जांच के बाद मनदीप सिंह, रोशन सिंह, मुकेश कुमार और प्रतीक कुमार को गिरफ्तार किया था। ये सभी श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं। संवाद