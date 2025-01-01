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संवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यूथ मैराथन कार्यक्रम में आगमन से पहले प्रशासन अलर्ट हो गया। संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए रविवार को पुलिस ने विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया। आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी थी।पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस टीमों ने सुबह ही संबंधित पदाधिकारियों के आवास पर पहुंचकर उनकी आवाजाही पर रोक लगाई। यह कदम कार्यक्रम स्थल के आसपास कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाया गया।नजरबंद किए गए लोगों में आप महिला मोर्चा की संयुक्त सचिव दवेंद्र कौर सुखचैन शामिल थीं। जनता अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करनैल सिंह ओढ़ां और सचिव जसविंद्र सिंह भी नजरबंद हुए। आरटीआई कार्यकर्ता हरदीप सिंह जलालाआना को भी उनके घर में रोका गया।विपक्षी नेताओं का विरोधघरों में नजरबंद किए जाने पर विपक्षी नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आप नेत्री दवेंद्र कौर सुखचैन ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन छोटे से कार्यकर्ता की आवाज से भी घबरा रहा है। दवेंद्र कौर ने यह भी कहा कि आप कार्यकर्ता जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी दबाव से घबराने वाले नहीं हैं।