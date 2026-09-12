Sirsa News: राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 60 हजार 627 मामलों का निपटारा

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राष्ट्रीय लोक अदालत में 60 हजार से अधिक मामलों का निपटारा, 11 करोड़ रुपये समायोजितसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यह अदालत न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली और ऐलनाबाद में हुई। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने की।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संतोष बागोतिया ने जानकारी दी। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामले रखे गए। इनमें चेक बाउंस, बैंक वसूली और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले शामिल थे।घरेलू विवाद, बिजली-पानी से संबंधित विवाद भी निपटाए गए। दीवानी एवं फौजदारी मामलों सहित अन्य विवादों का भी समाधान हुआ। कुल 62,405 लंबित मामलों में से 60,627 का निपटारा किया गया। इन मामलों में 11 करोड़ 92 लाख 88 हजार 769 रुपये की राशि समायोजित की गई।बेंचों का गठनराष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 6 बेंचों का गठन किया गया था। इनमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ज्योति लांबा शामिल थीं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंदर सिंह भी बेंच का हिस्सा थे। सिविल जज सोनिया और रिचू ने भी अपनी भूमिका निभाई। न्यायिक दंडाधिकारी शिवदेव शर्मा और प्रतीत सिंह भी बेंचों में शामिल रहे। स्थायी लोक अदालत, सिरसा में भी आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष जसबीर सिंह कुंडू ने की। सदस्य पवन सुथार और सरोज सोनी भी उपस्थित रहे।