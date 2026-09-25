Sirsa News: कबड्डी में बणी की 5 बेटियों का टीम में चयन

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रानियां। गांव बणी की पांच बेटियों का कबड्डी में सिरसा जिले की टीम के लिए चयन हुआ है। कागदाना में आयोजित जूनियर अमेच्योर कबड्डी ट्रायल प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ये खिलाड़ी अक्तूबर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी।वीरां, कोमल, निशा, कल्पना और ममता का चयन उनके बेहतरीन खेल के आधार पर हुआ। कोच गुरप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में वे नियमित अभ्यास कर अपनी खेल प्रतिभा को निखार रही हैं। यूथ क्लब एसोसिएशन सिरसा के जिला प्रधान सुखजीत मान और क्लब प्रधान विकास झोरड़ ने खिलाड़ियों को बधाई दी।उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना की। पांचों के चयन से गांव और आसपास के खेल प्रेमियों में उत्साह है।पूर्व सरपंच राम सहारण ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं।