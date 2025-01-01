Sirsa News: जिले की मंडियों में 42,797 टन धान की खरीद

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जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने बताया कि कालांवाली में 9,755 टन, डबवाली में 5,007, रोड़ी में 3,809, रानियां में 2,851, सिरसा में 2,670, ऐलनाबाद में 2,206 और देसूजोधा में 1,63 टन धान की खरीद हुई है। अन्य मंडियों में भी खरीद जारी है। हरवीर सिंह ने किसानों से धान सुखाकर और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार मंडियों में लाने की अपील की ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।डिंग अनाज मंडी में 30823 क्विंटल धान पहुंचाडिंग मंडी में अब तक 30823 क्विंटल धान पहुंच चुका है। इसमें से 16078 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। वहीं, खरीदे गए धान का उठान कार्य भी सुचारु रूप से चल रहा है। अब तक 6000 क्विंटल धान का उठान किया जा चुका है। मंडी में अब तक किसानों के लिए 748 गेट पास जारी किए जा चुके हैं।रानियां की तीन मंडियों में 1.71 लाख क्विंटल धान की आवकरानियां मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाली रानियां, जीवन नगर और बणी अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार बढ़ रही है। तीनों मंडियों में अब तक कुल 1,71,775 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है। मंडियों में खरीद, बोली और उठान की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।मार्केट कमेटी सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र सैन ने बताया कि रानियां अनाज मंडी में अब तक 1,24,941 क्विंटल धान पहुंच चुका है। इसमें 82,397 क्विंटल बारीक धान की 1509 व 1692 किस्में और 42,544 क्विंटल परमल धान शामिल है। रानियां मंडी में हैफेड अब तक 30,664 क्विंटल परमल धान की सरकारी खरीद कर चुकी है। मंडी सुपरवाइजर ज्योति के अनुसार, किसानों को उचित भाव दिलाने और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए अधिकारी व कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे हैं।