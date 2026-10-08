Rohtak News: स्टार्टअप हरियाणा कार्यक्रम में युवाओं को मिला मंच

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रोहतक। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप हरियाणा' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप को सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करना था। भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका और पूर्व मेयर राजकमल सहगल मुख्य अतिथि थे। ढाका ने युवाओं को नौकरी देने वाले उद्यमी बनने पर जोर दिया। सहगल ने भी उद्यमिता और स्टार्टअप्स को सहयोग का समर्थन किया। संवाद