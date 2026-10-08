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Rohtak News: स्टार्टअप हरियाणा कार्यक्रम में युवाओं को मिला मंच

Thu, 08 Oct 2026 08:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 08 Oct 2026 08:49 PM IST
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Youth get a platform at the Startup Haryana program.
रोहतक। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप हरियाणा' कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप को सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करना था। भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका और पूर्व मेयर राजकमल सहगल मुख्य अतिथि थे। ढाका ने युवाओं को नौकरी देने वाले उद्यमी बनने पर जोर दिया। सहगल ने भी उद्यमिता और स्टार्टअप्स को सहयोग का समर्थन किया। संवाद
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