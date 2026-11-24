{"_id":"6b05a6e93085e0481a047397","slug":"video-the-bjp-akali-dal-alliance-in-punjab-is-one-born-of-necessity-their-political-ground-has-slipped-away-bhupinder-singh-hooda-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब में भाजपा-अकाली दल के बीच मजबूरी का गठबंधन, खिसकी सियासी जमीन : भूपेंद्र सिंह हुड्डा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पंजाब में भाजपा व अकाली दल ने मजबूरी में गठबंधन किया है। क्योंकि दोनों दलों की सियासी जमीन खिसकी चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। अब अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वे मंगलवार शाम डी-पार्क आवास पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। कैप्टन अमरेंद्र सिंह के फिर से कांग्रेस में शामिल होने का सवाल टालते हुए हुड्डा बोले यह तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह की बता पाएंगे। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों के करीब 50 प्रतिशत तो गैर-शिक्षक के 47 प्रतिशत पद खाली हैं। 97 सहायता प्राप्त कॉलेजों में से 56 में प्रिंसिपल तक नहीं हैं। 723 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक है। इतना ही नहीं 12वीं तक के 398 स्कूलों का पानी पीने लायक नहीं है। यह आंकड़ा केवल 6000 स्कूलों का है। 7800 स्कूलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। हुड्डा ने कहा कि यहीं हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 1064 स्वीकृत पदों में से 450 से अधिक खाली पड़े हैं। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 5314 पद रिक्त हैं। इनमें डॉक्टरों के 2572 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तक के आंकड़ों में प्रदेश के आठ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के 67 प्रतिशत पर खाली हैं। जींद मेडिकल कॉलेज में 559 में से 555 पद, महेंद्रगढ़ में 559 में से 492 पद और भिवानी में 552 में से 477 पद खाली पड़े हैं। राज्य के सबसे बड़े संस्थान पीजीआईएमएस रोहतक में भी डॉक्टरों और ग्रुप-ए के 40 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। इस मौके पर विधायक भारत भूषण बतरा, शकुंतला खटक, पूर्व विधायक संतकुमार, चक्रवर्ती शर्मा व अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे।

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