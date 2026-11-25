Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:30 AM IST
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काॅन्फ्रेंस
एमडीयू : स्टूडेंट एक्टीविटी सेंटर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में काॅन्फ्रेंस सुबह 9 बजे।
एनएसएस शिविर
आईएमटी : एसआरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिलास्तरीय एनएसएस शिविर सुबह 10 बजे।
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प्रतिभा खोज
मॉडल टाउन : राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिलास्तरीय प्रतिभा खोज समारोह सुबह 10 बजे।
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बैठक
दिल्ली रोड : मैना टूरिज्म रिसॉर्ट में पूर्व सैनिकों की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
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एमडीयू : स्टूडेंट एक्टीविटी सेंटर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में काॅन्फ्रेंस सुबह 9 बजे।
एनएसएस शिविर
आईएमटी : एसआरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिलास्तरीय एनएसएस शिविर सुबह 10 बजे।
प्रतिभा खोज
मॉडल टाउन : राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिलास्तरीय प्रतिभा खोज समारोह सुबह 10 बजे।
बैठक
दिल्ली रोड : मैना टूरिज्म रिसॉर्ट में पूर्व सैनिकों की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।