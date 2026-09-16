Rohtak News: 3.42 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार एंटी नारकोटिक सेल की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान माया बिहार, निजामपुर रोड के पास टीम को सूचना मिली कि सुजीत नाम का युवक निजामपुर मोड़ के पास हेरोइन लेकर खड़ा है और उसे बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को काबू किया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुजीत निवासी फतेहपुर संगत, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी लाइनपार बहादुरगढ़ बताया।

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बहादुरगढ़। लाइनपार क्षेत्र के निजामपुर मोड़ के पास एंटी नारकोटिक सेल ने एक युवक को 3.42 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना लाइनपार में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।