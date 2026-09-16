Rohtak News: प्राथमिक पाठशाला से सामान चोरी

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झज्जर। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव पाल्हावास निवासी मुनीश कुमार (प्राध्यापक) ने बताया कि वह राजकीय प्राथमिक पाठशाला छोटा जाहिदपुर से 14 सितंबर को रसोई का ताला टूटा हुआ मिला। उसने खोलकर अंदर देखा तो गैस के दो सिलिंडर, तवा, दो बाल्टियां, दो कढ़ाही, एक जग व 18 प्लेटें चोरी हुई मिला। इसके साथ वाले कमरे में देखा तो उसमें रखे गेहूं की एक बोरी 50 किलोग्राम व चावल की दो बोरी 100 किलोग्राम चोरी हुई मिली।