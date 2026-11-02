Rohtak News: पति के साथ खेत गई महिला लापता

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महिला पूनम के भतीजे नीरज ने बताया कि शनिवार को धान काटने के लिए चाचा पवन व चाची पूनम गए थे। दोपहर चाचा वापस आ गए जबकि चाची ने कहा कि बचा हुआ काम करके आती है। इसके बाद पूनम शाम तक नहीं लौटी। रविवार को भी वे तीन बच्चों की मां को तलाश करते रहे लेकिन कहीं सुराग नहीं लग रहा है।

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सांपला। इस्माईला गांव में शनिवार सुबह खेत में पति पवन के साथ गई महिला 40 साल की पूनम वापस नहीं लौटी। परेशान रविवार को सांपला थाने में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई।