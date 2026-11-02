प्रदर्शन के नाम पर ढोंग कर रही भाजपा : सुशील गुप्ता

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रोहतक। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता का कहना है कि भाजपा प्रदर्शन के नाम पर ढोंग कर रही है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा किस बात का प्रदर्शन कर रही है। वे रविवार को रोहतक में मानसरोवर पार्क से आंबेडकर चौक तक एसआईआर के विरोध में निकाली गई पार्टी की प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के नाम पर लगभग 14 करोड़ वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। प्रदेश में 34 लाख, दिल्ली में 47 लाख और पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ लोगों के वोट काटकर जनता के मताधिकार को खत्म कर दिया गया।सबसे पहले वोट चोरी की साजिश का खुलासा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसके बाद से आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी के रोहतक मीडिया प्रभारी शिव मोहन गुप्ता ने बताया कि तिरंगा यात्रा में प्रदेशभर से कार्यकर्ता रोहतक पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए।