Rohtak News: तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा

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अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है। फिलहाल जिले में मौसम के बदलने की संभावनाएं कम हैं। मौसम के शुष्क रहने के आसार बने हुए हैं। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 रहा। यह मध्यम श्रेणी में आता है। संवाद विज्ञापन

अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है। फिलहाल जिले में मौसम के बदलने की संभावनाएं कम हैं। मौसम के शुष्क रहने के आसार बने हुए हैं। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 रहा। यह मध्यम श्रेणी में आता है। संवाद

रोहतक। जिले में ठंड का दौर शुरू हो गया है। देर रात कोहरा भी छाने लगा है, हालांकि दिन में धूप खिली रहती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।