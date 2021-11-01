Rohtak News: वीरेंद्र दरोगा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष बने

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झज्जर। यादव महासभा जिला झज्जर की बैठक में वीरेंद्र दरोगा को सर्वसम्मति से जिला प्रधान चुना गया। जिले के प्रमुख गांवों की सरदारी एवं समाज के गणमान्य लोगों ने उनके निर्विरोध चयन का समर्थन किया। समाज के लोगों ने विश्वास जताया कि वे समाज को एकजुट करने, सामाजिक उत्थान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। पूर्व कार्यकाल में उन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए निशुल्क हाईटेक लाइब्रेरी बनवाकर बच्चों को समर्पित की थी। इस अवसर पर महेंद्र यादव को उपप्रधान, विजयपाल यादव को सचिव, सोमवीर यादव को सहसचिव और उजाला साहब को कोषाध्यक्ष चुना गया।