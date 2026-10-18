हरियाणा में हैवानियत: पिता ने तीन बार किया चार साल की बेटी का यौन उत्पीड़न, मां ने भी दिया साथ; दोनों गिरफ्तार

पिता अश्लील वीडियो देखने का आदी, मां को पता था सच

ऐसे में पुलिस ने बच्ची के करीबी लोगों पर शक हुआ। जांच में पता चला कि बच्ची का पिता अश्लील वीडियो देखने का आदी है। काउंसिलिंग में भी बच्ची ने अपने पिता का नाम लिया। बताया कि पापा ने तीन बार उसका उत्पीड़न किया। उस समय मां घर पर नहीं थी। आरोपी महिला ने पता होने के बावजूद अपने पति को बचाने का प्रयास किया और झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी।