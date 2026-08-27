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Rohtak News: राजकीय महाविद्यालय में दो दिवसीय खेल दिवस का शुभारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:05 PM IST
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महम कालेज में वक्ताओं के व्याख्यान सुनते सदस्य। स्रोत सदस्य
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महम। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राजकीय महाविद्यालय में दो दिवसीय खेल दिवस शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। प्राचार्य डॉ. मीनू नैन ने खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बताया। शारीरिक शिक्षा सहायक प्रोफेसर डॉ. अश्वनी सैनी ने एरोबिक्स और व्यायाम के लाभ बताए। संवाद
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