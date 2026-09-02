Rohtak News: बार चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन उम्मीदवार मैदान में

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तीन सितंबर को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बार छह पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इनमें प्रधान, उप प्रधान सामान्य, उप प्रधान महिला आरक्षित, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के पद शामिल हैं। उप प्रधान महिला और सह सचिव के पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं। छह पदों के लिए मतदान कराने के लिए एक बूथ पर छह ईवीएम मशीन लगाई जाएंगी। मतदान 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।2183 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगेजिला बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी अश्वनी तिवारी ने बताया कि इस बार 6 पदों के लिए 2183 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह पहली बार है जब छह पदों के लिए ईवीएम लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक बुथ पर करीब 700 अधिवक्ता को शामिल किया जाएगा। इस बार अध्यक्ष के लिए राशि नामांकन पत्र के साथ 25 हजार तथा उप प्रधान और सचिव के लिए 15 हजार जबकि सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 हजार निर्धारित की गई है।प्रचार सामग्री हटाना जरूरीनिर्वाचन अधिकारी सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, शमशेर सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, रमेश यादव, नरेश यादव ने नामांकन पत्र लिए। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों ने बैनर व होर्डिंग्स प्रचार सामग्री हटाने के लिए भी शपथ पत्र दिया है। इसके साथ प्रत्याशियों द्वारा दिए गए नामांकन की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है।