Rohtak News: खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया

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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें नशे से दूर रहकर अनुशासित और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस विजय जाखड़, आईपीएस मुख्य अतिथि थे। समाजसेवी जोगेंद्र कादियान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने को कहा। विजय जाखड़ ने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास से ही मंजिल मिलती है। जोगेंद्र कादियान ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील की। निदेशक खेल कुलताज सिंह ने खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना के विकास पर जोर दिया। डॉ. जितेंद्र कुमार और शोधार्थी सुमित राठी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। संवाद