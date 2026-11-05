Rohtak News: मंडी की क्षमता 60 हजार क्विंटल, पहुंच रहा 70 हजार क्विंटल धान

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गोहाना की नई अनाज मंडी में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान धान लेकर पहुंचते हैं। इस बार मंडी में धान की आवक का आंकड़ा 10 लाख क्विंटल को पार कर चुका है। अधिकांश किसान कंबाइन से धान की कटाई करवाते हैं। मशीनों से कटाई होने के कारण कम समय में बड़ी मात्रा में फसल तैयार होकर मंडी पहुंचती है।अतिरिक्त मंडी बनाने की मांग नहीं हुई पूरीहर फसल सीजन में बढ़ती आवक के कारण पैदा होने वाली समस्या को देखते हुए आढ़ती कई बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों के सामने अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की मांग उठा चुके हैं। हालांकि, अभी तक इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन के प्रधान संदीप मलिक का कहना है कि अतिरिक्त मंडी बनने से मुख्य अनाज मंडी में दबाव कम होगा और किसानों को जाम से राहत मिलेगी।तेजी से उठान करवाने के दिए निर्देशमार्केट कमेटी की सचिव सविता जैन ने बताया कि मंडी में अधिक फसल पहुंचने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। खरीद एजेंसियों को फसल की खरीद के बाद उसका उठान तेजी से करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मंडी में जगह खाली हो और किसानों को अपनी उपज उतारने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।