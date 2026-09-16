Rohtak News: दीया मॉड्यूल के साथ होगा अभियान का शुभारंभ
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:29 AM IST
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झज्जर। समाज के प्रत्येक वर्ग को सेवा कार्यों से जोडऩे और जनकल्याण की भावना को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से सेवा, सहयोग और सहभागिता की संस्कृति को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को रेखांकित करने पर जोर रहेगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।
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