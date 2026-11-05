Rohtak News: एमडीएमए सहित एक किशोर पकड़ा

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डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि सीआईए टीम गश्त एवं अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में थाना सदर क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस टीम को नशीले पदार्थ एमडीएमए से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध बालक को संरक्षण में लिया।इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान संदिग्ध एमडीएमए नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 14 ग्राम पाया गया। बालक को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।