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यहां तक कि सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी दवाओं पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। अस्पताल की दवा खिड़की के बाहर उपलब्ध और अनुपलब्ध दवाओं की सूची लगाई गई है।इस सूची में 90 से अधिक तरह की दवाओं के सामने नो लिखा हुआ है। दवाओं की सूची भी नियमित रूप से अपडेट नहीं हो रही। ऐसे में मरीजों को यह पता लगाने में परेशानी होती है कि डॉक्टर की लिखी दवा अस्पताल में मिलेगी या नहीं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में उपचार के लिए आने के बाद भी उन्हें दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। दवाओं की कमी का असर मानसिक रोगियों पर भी पड़ रहा है। नियमित रूप से दवा लेने वाले मरीजों को अस्पताल में दवा नहीं मिलने से परेशानी उठानी पड़ रही है। मानसिक रोगों की दवाएं बीच में छूटने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। इसके अलावा सर्जन द्वारा लिखी दवाइंया भी नहीं मिल रही।अस्पताल में मानसिक रोग का उपचार करवाने पहुंचे पेगां निवासी पवन के परिजन ने बताया कि डॉक्टर ने जांच के बाद नियमित रूप से ली जाने वाली दवाएं लिखीं, लेकिन दवा खिड़की पर पहुंचने पर इनमें से जरूरी दवा उपलब्ध नहीं बताई गई। मरीज को नियमित दवा की जरूरत है, ऐसे में परिजनों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ी। उनका कहना है कि मानसिक रोगियों के लिए दवा का नियमित मिलना जरूरी है। अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शहर से आए मरीज संजय ने बताया कि वह नागरिक अस्पताल में सर्जन से जांच करवाने आया था। डॉक्टर ने पर्ची पर कई दवाएं लिखीं लेकिन दवा खिड़की पर एक दवा उपलब्ध नहीं मिली। कर्मचारियों ने दवा नहीं होने की बात कही, जिसके बाद उसे बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदनी पड़ी। जब सामान्य बीमारी की दवा भी अस्पताल में नहीं मिल रही तो गरीब मरीजों को इलाज के साथ दवाओं का खर्च भी उठाना पड़ रहा है।अस्पताल में मरीजों को कौनसी दवाई नहीं मिल रही। इसकी जानकारी उनको नहीं है। इसके बारे में संबंधित डाक्टरों से जानकारी ली जाएगी। अस्पताल में दवाईयों की कमी नहीं है। दवा खिड़की के बाहर भी सूची को प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए जाएंगे।डॉ. सुमन कोहली सिविल सर्जन नागरिक अस्पताल जींद।