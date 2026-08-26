Rohtak News: सफाईकर्मियों की हड़ताल के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

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रोहतक। नगर निगम के 640 सफाई कर्मचारियों की 21 दिन से चल रही हड़ताल के समर्थन में बुधवार को सर्व कर्मचारी संघ ने भी प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर सीटीएम शुभम के मार्फत मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा।सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य सिंचाई विभाग से प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। सभी कर्मचारी यहां से एक साथ प्रदर्शन करते हुए आंबेडकर चौक और फिर सोनीपत स्टैंड चौक से होकर लघु सचिवालय पहुंचे।एहतियात के तौर पर पुलिस ने गेट बंद कर लिया जिस पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कर्मबीर सिवाच ने कहा कि सरकार जल्द सफाईकर्मियों की मांगों को पूरा करके हड़ताल को खत्म कराए, वरना सर्व कर्मचारी संघ के सभी संगठन सफाई कर्मचारियों के समर्थन में हर रोज सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ की रोहतक इकाई प्रधान शंभू टांक ने प्रदर्शन की अगुवाई की जिसमें अशोक थोरिया, राकेश चावरिया, राजपाल टांक आदि शामिल हुए। सफाईकर्मियों की लगातार चल रही हड़ताल के चलते शहर की सड़कों पर 1200 टन कचरा सड़ रहा है। कचरा पॉइंट बढ़कर 120 से अधिक हो गए हैं। इसकी दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हैं। नगर निगम की विशेष टीम पुलिस के सहयोग से रात के समय कचरा उठान करा रही है और कूड़ा उठान को लेकर रोहतक में कोई विरोध भी नहीं हुआ है।नेता अब झाडू लेकर निकलें सफाई करने : जयहिंदसामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने बुधवार को नगर निगम में पहुंचकर हड़ताली सफाईकर्मियों का समर्थन किया। जयहिंद ने कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है। सरकार और नेता अगर इन्हें पूरा नहीं कर सकते तो अब झाडू लेकर सफाई करने निकलें।