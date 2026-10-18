हरियाणा में काम पर जाने का खर्च देश से 54% ज्यादा: निजी वाहनों पर निर्भरता, बस-मेट्रो से सफर कम रहे कामगार

हरियाणा के शहरों में काम पर जाने वाले लोगों के बीच सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल राष्ट्रीय औसत के मुकाबले करीब आधा है। जुलाई 2025 से जून 2026 में हुए सर्वे के मुताबिक शहरी हरियाणा में महज 7.1 प्रतिशत कामगार बस, ट्रेन, मेट्रो या ट्राम से कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रीय शहरी औसत 14.2 प्रतिशत है। इसके उलट, प्रदेश में निजी वाहनों पर निर्भरता अधिक है।



हरियाणा में 45.4 प्रतिशत कामगार दोपहिया वाहनों से काम पर जाते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 42.6 प्रतिशत से ज्यादा है। कार के मामले में यह अंतर और बड़ा है। प्रदेश में 10 प्रतिशत लोग कार से कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह हिस्सेदारी करीब तीन प्रतिशत है। शहरी हरियाणा में कार से जाने वालों का आंकड़ा 15.4 प्रतिशत है, जबकि देश के शहरों में यह 5.7 प्रतिशत है। हालांकि, कार और दोपहिया का संयुक्त हिस्सा हरियाणा के शहरों में 55.8 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 58 प्रतिशत है। ये आंकड़े सार्वजनिक परिवहन की पहुंच और कामगारों की यात्रा लागत पर सवाल खड़े करते हैं।