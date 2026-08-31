Rohtak News: एमडीयू में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई विदाई
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 31 Aug 2026 08:35 PM IST
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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सोमवार को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में कुलपति समिति कक्ष में समारोह का आयोजन किया गया। एमडीयू से डीन, एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एएस मान (सीनियर प्रोफेसर), उषा रानी (डिप्टी रजिस्ट्रार), जय देवी (सुपरिंटेंडेंट), जयबाग (सुपरिंटेंडेंट), राजेंद्र कुमार (असिस्टेंट), बाबू लाल (टेक्निकल असिस्टेंट), कमलेश कुमार (हेड बाइंडर), गुरिंदर सिंह (क्लर्क), राज बहादुर (क्लर्क) और समुंदर सिंह (ड्राइवर) सेवानिवृत्त हो गए। कुलपति प्रो. मिलाप पूनियां, रजिस्ट्रार प्रो. संदीप बंसल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रो. राजेश पूनिया, प्रो. रणदीप राणा, प्रो. सपना गर्ग, प्रो. राजेश धनखड़, डॉ. सतीश मलिक, प्रो. सोनू, मुकेश भट्ट, सुनित मुखर्जी भी उपस्थित रहे। संवाद
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