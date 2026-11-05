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समस्या का समय से करें समाधान : एसडीएम

Thu, 05 Nov 2026 11:08 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:08 PM IST
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Resolve issues in a timely
फोटो संख्या:61 लघु सचिवालय में  आमजन की समस्या सुनते एसडीएम योगेश सैनी--स्रोत- एपीआरओ
महेंद्रगढ़। लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम योगेश सैनी ने अलग अलग गावों से आए लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें सुनी।
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समाधान शिविर में आए नागरिकों ने एसडीएम के समक्ष कुल 23 शिकायतें रखी। इनमें समाधान शिविर में बिजली, परिवार पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नगर पालिका से संबंधित और राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याएं सामने आई। इनमें से कई समस्याओं की मौके पर ही कार्रवाई शुरू करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया।
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उन्होंने बताया कि जनता व प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लोगों की समस्याओं का निवारण व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
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ताकि लोगों को एक स्थान पर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया जा सके। इस दौरान नायब तहसीलदार बिजेंद्र सिंह रहे। संवाद
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