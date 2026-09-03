Rohtak News: नशे से बचाव के प्रति जागरूक किया
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 03 Sep 2026 06:55 PM IST
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सांपला। सर छोटूराम राजकीय महिला महाविद्यालय में वीरवार को प्लेसमेंट सेल ने उद्यमिता पखवाड़े का आयोजन किया। प्रभारी सीमा रंगा ने कार्यक्रम का संचालन किया। विद्यार्थियों ने उद्यमिता व आत्मनिर्भरता के लिए पोस्टर बनाओ, स्लोगन लेखन जैसी गतिविधियों में भाग लिया। डॉ. प्रीतम और प्राचार्य संतोष हुड्डा ने व्याख्यान दिया। एंटी-ड्रग्स सेल ने नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी के जरिये नशे से बचाव के प्रति जागरूक किया। संवाद
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