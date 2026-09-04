फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Physically weak in the legs but strong in spirit, Amarjeet is becoming a source of inspiration

Rohtak News: पैरों से कमजोर, हौसले से मजबूत अमरजीत बन रहे प्रेरणा

Fri, 04 Sep 2026 10:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
Physically weak in the legs but strong in spirit, Amarjeet is becoming a source of inspiration
बहादुरगढ़। दिव्यांगता को कमजोरी मानने की सोच को बहादुरगढ़ के शिक्षक अमरजीत सिंह ने अपनी मेहनत और हौसले से गलत साबित किया है। मेन बाजार स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत अमरजीत बच्चों को शिक्षा देने के साथ दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।
विज्ञापन


22 जून 1969 को आठ बिस्वा में जन्मे अमरजीत ने बहादुरगढ़ से स्नातक और रोहतक के गौड़ ब्राह्मण कॉलेज से बीएड किया। शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। उनके भाइयों ने भी उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दिया।
विज्ञापन


अमरजीत का कहना है कि दिव्यांगता क्षमता निर्धारित नहीं करती। समाज को दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण बदलकर उन्हें सम्मान और समान अवसर देने चाहिए। उन्होंने गरीब परिवारों से बच्चों को स्कूल भेजने और सरकारी शिक्षा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन


उनका मानना है कि शिक्षा ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का आत्मविश्वास दिया। उनका प्रयास है कि कोई बच्चा आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षक दिवस पर उनकी जीवन यात्रा दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत का संदेश देती है।



-फोटो 82 : अमरजीत सिंह, शिक्षक, जीपीएस मेन बाजार।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed