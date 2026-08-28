फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Physical counseling for vacant PG seats will be held today.

Rohtak News: पीजी की खाली सीटों पर आज होगी फिजिकल काउंसिलिंग

Fri, 28 Aug 2026 10:03 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 28 Aug 2026 10:03 PM IST
विज्ञापन
Physical counseling for vacant PG seats will be held today.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। जिले के कॉलेजों में पीजी दाखिलों के लिए खाली रह गई सीटों को भरने की प्रक्रिया अब फिजिकल काउंसिलिंग के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी। शनिवार को विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की फिजिकल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।
इसके लिए विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में तय समय पर स्वयं उपस्थित होकर दाखिले के लिए आवेदन करना होगा। कॉलेजों की ओर से विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी।
विज्ञापन


दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा कॉलेज

फिजिकल काउंसिलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने सभी जरूरी शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों के साथ कॉलेज में स्वयं उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ही विद्यार्थी को खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कॉलेजों में उपलब्ध सीटों और आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आज जारी होगी मेरिट लिस्ट

एनआरएस राजकीय कॉलेज के प्राचार्य प्रो सुरेंद्र सांगवान ने बताया कि पीजी दाखिलों की बची हुई सीटों के लिए 29 अगस्त को सुबह 9:30 से 11 बजे तक फिजिकल काउंसिलिंग होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयनित विद्यार्थियों की मेरिट सूची 29 अगस्त को दोपहर 1 बजे प्रदर्शित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी।


फीस जमा करने का भी रहेगा मौका

दस्तावेज सत्यापन के बाद चयनित विद्यार्थियों को 29 अगस्त की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करने पर सीट दूसरे योग्य विद्यार्थी को मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे में पीजी में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह खाली सीटों पर प्रवेश पाने का महत्वपूर्ण मौका होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed