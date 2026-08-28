Rohtak News: पीजी की खाली सीटों पर आज होगी फिजिकल काउंसिलिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोहतक। जिले के कॉलेजों में पीजी दाखिलों के लिए खाली रह गई सीटों को भरने की प्रक्रिया अब फिजिकल काउंसिलिंग के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी। शनिवार को विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की फिजिकल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी।इसके लिए विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में तय समय पर स्वयं उपस्थित होकर दाखिले के लिए आवेदन करना होगा। कॉलेजों की ओर से विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी।दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा कॉलेजफिजिकल काउंसिलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने सभी जरूरी शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों के साथ कॉलेज में स्वयं उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ही विद्यार्थी को खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कॉलेजों में उपलब्ध सीटों और आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।आज जारी होगी मेरिट लिस्टएनआरएस राजकीय कॉलेज के प्राचार्य प्रो सुरेंद्र सांगवान ने बताया कि पीजी दाखिलों की बची हुई सीटों के लिए 29 अगस्त को सुबह 9:30 से 11 बजे तक फिजिकल काउंसिलिंग होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयनित विद्यार्थियों की मेरिट सूची 29 अगस्त को दोपहर 1 बजे प्रदर्शित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी।फीस जमा करने का भी रहेगा मौकादस्तावेज सत्यापन के बाद चयनित विद्यार्थियों को 29 अगस्त की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करने पर सीट दूसरे योग्य विद्यार्थी को मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे में पीजी में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह खाली सीटों पर प्रवेश पाने का महत्वपूर्ण मौका होगा।