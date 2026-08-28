रोहतक: रक्षाबंधन पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिले की चार दिव्यांग बेटियों को बांधी राखी

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अंशिका राजकीय हाई स्कूल हसनगढ़ में छठी कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने खेल में शानदार प्रदर्शन कर अलग पहचान बनाई है। सॉफ्टबॉल थ्रो में वह तीसरे स्थान पर रही थीं जबकि दौड़ में राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता हैं। मीशू 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं।इस्माईला गांव की प्राची ने राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला में पुरस्कार जीता है। वह 14 साल की हैं और गांव के सरकारी स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। चंचल सांपला खंड के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की छात्रा हैं। चंचल पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और उन्होंने लोकनृत्य में भी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है।