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रोहतक: रक्षाबंधन पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिले की चार दिव्यांग बेटियों को बांधी राखी

Fri, 28 Aug 2026 10:33 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 28 Aug 2026 10:33 PM IST
सार

अंशिका राजकीय हाई स्कूल हसनगढ़ में छठी कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने खेल में शानदार प्रदर्शन कर अलग पहचान बनाई है। सॉफ्टबॉल थ्रो में वह तीसरे स्थान पर रही थीं जबकि दौड़ में राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता हैं। मीशू 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं।
 

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On the occasion of Raksha Bandhan President Droupadi Murmu tied rakhis to four differently-abled daughters
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों को बांधी राखी - फोटो : संवाद

विस्तार
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रक्षाबंधन के पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहतक जिले की चार दिव्यांग बेटियों को राखी बांधी। इनमें अंशिका, मीशू, चंचल और प्राची शामिल हैं। अंशिका और मीशू जिले के गांव हसनगढ़ की रहने वाली हैं जबकि प्राची इस्माईला से हैं।
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अंशिका राजकीय हाई स्कूल हसनगढ़ में छठी कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने खेल में शानदार प्रदर्शन कर अलग पहचान बनाई है। सॉफ्टबॉल थ्रो में वह तीसरे स्थान पर रही थीं जबकि दौड़ में राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता हैं। मीशू 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं।
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इस्माईला गांव की प्राची ने राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला में पुरस्कार जीता है। वह 14 साल की हैं और गांव के सरकारी स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। चंचल सांपला खंड के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की छात्रा हैं। चंचल पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और उन्होंने लोकनृत्य में भी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है।
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