Rohtak News: ट्रक से चोरी का माल खरीदने वाला गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि टीडीआई कुंडली निवासी अंकित ने 30 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 28 अक्तूबर को सुबह बहालगढ़ स्थित कंपनी के वेयरहाउस पर पहुंचे तो वहां पार्किंग में खड़े ट्रक के चालक सुभाष ने उन्हें बताया कि उसके ट्रक से चायपत्ती का माल चोरी हो गया है।

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सोनीपत। बहालगढ़ थाना पुलिस ने कंपनी परिसर की पार्किंग में खड़े ट्रक से चोरी किए गए चायपत्ती के बोरे खरीदने वाले आरोपी काे गिरफ्तार किया है। आरोपी बहालगढ़ निवासी उमेश उर्फ जयकेश है। उसने आरोपी अंकित व अनुज से चोरी का माल खरीदा था। अब पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।