कार्यकर्ता ही कांग्रेस की असली ताकत, बूथ स्तर करें मजबूत: हुड्डा

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हुड्डा रविवार को पुराना बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहरी कलानौर की ओर से आयोजित ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलानौर विधायक शकुंतला खटक ने की।विधायक शकुंतला खटक ने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है इसलिए संगठन को अभी से मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ पार्टी को ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कहा, कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और कर्मचारियों की पार्टी रही है।अधिवेशन का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष कुशलानंद वशिष्ठ और महेंद्र अरोड़ा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और कांग्रेस की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बलबान रंगा, कुलदीप केडी, बिल्लू हुड्डा, वीरेंद्र, जयदीप धनखड़, पार्षद मनजीत सिंह सिक्का, बोबी पूर्व चेयरमैन, डॉ. शतीश चुघ, संत वधवा, सुनील राठी, शुकरम, टोनी गुढ़ान, राजबीर डागर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।