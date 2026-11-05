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Rohtak News: गड्ढे में में डूबकर सात साल के बच्चे की मौत

Thu, 05 Nov 2026 02:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:19 AM IST
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old child dies after drowning in a pit
सोनीपत। गांव जठेड़ी में घर से साथियों के साथ खेलने गए सात साल के बच्चे की सीएनजी पंप के पीछे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बुधवार को उसका शव पानी में मिला।
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बिहार के मधेपुर निवासी कलाम एक साल पहले परिवार के साथ मजदूरी करने सोनीपत आए थे। वह गांव जठेड़ी में रहने लगे। मंगलवार को उनका सबसे छोटा बेटा गुलफराज (7) घर से हम उम्र चार-पांच बच्चों के साथ खेलने के लिए निकला था। देर रात तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बुधवार को बच्चे की मां हसीना खातून ने उसके साथ गए बच्चों से पूछा तो पता लगा कि वह सीएनजी पंप के पीछे गड्ढे में भरे पानी में नहाने गए थे। परिवार वहां पहुंचा तो बच्चे का शव मिला।
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मामले की सूचना राई थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर परिजनों को सौंप दिया। राई थाना प्रभारी यशबीर ने बताया कि बच्चा साथियों के साथ नहाने गया था। जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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