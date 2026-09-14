फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   National-level wrestlers training at the sports nursery in Titauli village.

Rohtak News: टिटौली गांव की खेल नर्सरी में अभ्यास कर रहे राष्ट्रीय स्तर के पहलवान

Mon, 14 Sep 2026 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
National-level wrestlers training at the sports nursery in Titauli village.
40 नर्सरी में अभ्यास करते खिलाड़ी। संवाद

विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिले के गांव टिटौली स्थित एक निजी खेल अकादमी में संचालित कुश्ती की खेल नर्सरी में नन्हें पहलवान रोजाना पसीना बहाते हैं। यहां 25 बच्चे सुबह-शाम कुश्ती के दांव-पेच सीखते और अभ्यास करते हैं। वर्ष 2022-23 के बाद यह नर्सरी वर्ष 2026-27 में दोबारा संचालित हुई है। नर्सरी में पांच खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं।

यहां सभी पहलवान फ्रीस्टाइल कुश्ती का अभ्यास करते हैं। हाल ही में आयोजित स्कूली खेलों में भी नर्सरी के पहलवानों ने भाग लिया। इनमें 11 जिला स्तरीय और तीन राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं। नर्सरी में आसपास के कई गांवों से खिलाड़ी अभ्यास करने आते हैं। सांघी, खिड़वाली, जिंद्रान, सिसरौली, जसिया, समर गोपालपुर और चमरिया गांव के पहलवान यहां प्रशिक्षण लेते हैं। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।
विज्ञापन


15 वर्षीय अंतिम 43 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। वह करीब पांच साल से कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं। 16 वर्षीय तमन्ना भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और करीब चार साल से अभ्यास कर रही हैं। 14 वर्षीय अंश तीन बार स्कूली नेशनल खेल चुके हैं। ये तीनों खिलाड़ी इस बार आयोजित स्कूली खेलों में राज्य स्तर पर रोहतक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन खेलों में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन





वर्जन
मैंने 2025 में आयोजित स्कूली नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। मैं पिछले चार साल से कुश्ती का अभ्यास कर रहा हूं। आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना मेरा लक्ष्य है। अमन, पहलवान


मैंने 2024 में आयोजित स्कूली नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। मैं पिछले चार साल से कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं। आगे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीतना मेरा लक्ष्य है। खुशी, पहलवान

40 नर्सरी में अभ्यास करते खिलाड़ी। संवाद

40 नर्सरी में अभ्यास करते खिलाड़ी। संवाद

40 नर्सरी में अभ्यास करते खिलाड़ी। संवाद

40 नर्सरी में अभ्यास करते खिलाड़ी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed