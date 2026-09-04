Rohtak News: एमडीयू ने साइबर अपराध, पॉक्सो एक्ट पर शिविर लगाया

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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की लीगल सोसायटी ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में जागरूकता शिविर आयोजित किया। यह डीएलएसए, रोहतक के सहयोग से लगा। इसमें करीब 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर साइबर अपराध और पॉक्सो एक्ट पर केंद्रित था। डॉ. अनुसूया यादव ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। साक्षी अरोड़ा ने पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। संवाद