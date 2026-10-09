Rohtak News: नवरात्र को लेकर सजे बाजार, शहर के सजे मंदिर

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रोहतक। नवरात्र को लेकर शहर के बाजार सज गए हैं। रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है जिसे लेकर बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है। माता के दरबार, चुनरी, नारियल, शृंगार का सामान, फल-फूल की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। बाजारों में माता की मूर्तियों और घट स्थापना से जुड़े सामान की बिक्री बढ़ गई है।खाटूश्याम मंदिर जनता कॉलोनी के पुजारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्र में सुबह के समय घट स्थापना होगी। सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू होगी। मंदिरों में भी नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं।शहर के प्रमुख देवी मंदिरों दुर्गा भवन मंदिर, प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, पाड़ा मोहल्ला स्थित माता मंदिर, गुफा वाला मंदिर, नंद मंदिर, संकट मोचन मंदिर, डीएलएफ कॉलोनी स्थित माता मंदिर, गांधी कैंप स्थित वैष्णों माता मंदिर आदि में लाइटों से सजावट की गई है।दुर्गा भवन मंदिर के पुजारी आचार्य मनोज मिश्र ने बताया कि मंदिर को लाइटों से सजाया जा रहा है। शनिवार को यह कार्य पूरा होगा। इसके बाद प्रतिमाओं को फूलों से सजाया जाएगा।वहीं, शहर के गोकर्ण स्थित बाबा लक्ष्मणपुरी डेरा व सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में शनिवार को ही विधिवत घट स्थापना की जाएगी।