Rohtak News: रक्षाबंधन पर बाजारों में रही रौनक, बहनों ने बांधी राखी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:42 AM IST
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झज्जर/बेरी। भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व शुक्रवार को जिलेभर में श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में पर्व को लेकर उत्साह नजर आया। बहनों ने पूजा की थाली सजाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर रंग-बिरंगी राखियां बांधकर लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा और हर सुख-दुख में साथ देने का संकल्प लिया।
झज्जर के साथ बेरी के बाजारों में भी त्योहार को लेकर खूब रौनक रही। राखी और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों के साथ मोती, रेशम और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां उपलब्ध रहीं। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की।
रक्षाबंधन पर कई विवाहित बहनें मायके पहुंचीं, जिससे परिवारों में भाई-बहनों के मिलन की खुशी दोगुनी हो गई। बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर राखी बांधी, वहीं भाइयों ने उन्हें उपहार दिए। कई घरों में पकवान और मिठाइयां भी तैयार की गईं।
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दूर रहने वाले भाई-बहनों ने फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से शुभकामनाएं दीं। लोगों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के रिश्ते को मजबूत करने का अवसर है। पूरे बेरी क्षेत्र में दिनभर त्योहार की खुशियां छाई रहीं।
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झज्जर के साथ बेरी के बाजारों में भी त्योहार को लेकर खूब रौनक रही। राखी और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों के साथ मोती, रेशम और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां उपलब्ध रहीं। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की।
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रक्षाबंधन पर कई विवाहित बहनें मायके पहुंचीं, जिससे परिवारों में भाई-बहनों के मिलन की खुशी दोगुनी हो गई। बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर राखी बांधी, वहीं भाइयों ने उन्हें उपहार दिए। कई घरों में पकवान और मिठाइयां भी तैयार की गईं।
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दूर रहने वाले भाई-बहनों ने फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से शुभकामनाएं दीं। लोगों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के रिश्ते को मजबूत करने का अवसर है। पूरे बेरी क्षेत्र में दिनभर त्योहार की खुशियां छाई रहीं।