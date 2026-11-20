जम्मू-कटरा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान कर्मजीत कौर सिंधु, पवनधीर सिंधु और अमरिंद्र सिंधु के रूप में हुई है। बता दें कि मरने वालों में माता-पिता और बेटा शामिल है।

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तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।