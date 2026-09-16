Rohtak News: हड़ताल से बिगड़े हालात बदलने में अभी लगेंगे दो दिन और
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:29 AM IST
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बहादुरगढ़। सफाई कर्मचारियों की 37 दिन तक चली हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह जमा हुए कूड़े को उठाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर परिषद की ओर से बीते तीन दिनों में करीब 500 टन कूड़ा उठाया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 400 टन कूड़ा विभिन्न स्थानों पर पड़ा है। इसमें से 200 टन कूड़ा मंगलवार को भी उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार शहर को पूरी तरह साफ करने में अभी दो दिन और लग सकते हैं।
हड़ताल समाप्त होने के बाद नगर परिषद ने सभी वार्डों और कॉलोनियों में सफाई अभियान तेज कर दिया है। मुख्य सड़कों के साथ-साथ गलियों, नालियों और कूड़ा जमा होने वाले स्थानों पर सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। लंबे समय तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण कई जगह कूड़े के ढेर के साथ नालियों में भी काफी गंदगी जमा है। सफाई के दौरान अतिरिक्त कूड़ा निकलने से इसे उठाने का काम भी लगातार जारी है।
नगर परिषद का लक्ष्य पहले उन स्थानों को साफ करना है, जहां लंबे समय से कूड़ा जमा है। इसके बाद नियमित सफाई व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में काम कराया जा रहा है।
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नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि हड़ताल खत्म होने के बाद सभी कॉलोनियों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। करीब 500 टन कूड़ा उठाया जा चुका है और लगभग 400 टन कूड़ा अभी बाकी है। इसे उठाने में करीब दो दिन और लग सकते हैं। इसके बाद शहर में नियमित सफाई व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु करने पर ध्यान दिया जाएगा।
फोटो-55: शहर में सफाई कार्य करते सफाई कर्मचारी। संवाद
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हड़ताल समाप्त होने के बाद नगर परिषद ने सभी वार्डों और कॉलोनियों में सफाई अभियान तेज कर दिया है। मुख्य सड़कों के साथ-साथ गलियों, नालियों और कूड़ा जमा होने वाले स्थानों पर सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। लंबे समय तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण कई जगह कूड़े के ढेर के साथ नालियों में भी काफी गंदगी जमा है। सफाई के दौरान अतिरिक्त कूड़ा निकलने से इसे उठाने का काम भी लगातार जारी है।
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नगर परिषद का लक्ष्य पहले उन स्थानों को साफ करना है, जहां लंबे समय से कूड़ा जमा है। इसके बाद नियमित सफाई व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में काम कराया जा रहा है।
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नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि हड़ताल खत्म होने के बाद सभी कॉलोनियों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। करीब 500 टन कूड़ा उठाया जा चुका है और लगभग 400 टन कूड़ा अभी बाकी है। इसे उठाने में करीब दो दिन और लग सकते हैं। इसके बाद शहर में नियमित सफाई व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु करने पर ध्यान दिया जाएगा।
फोटो-55: शहर में सफाई कार्य करते सफाई कर्मचारी। संवाद