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बीपीटी 2021 बैच के छात्रों ने एमपीटी एडमिशन को लेकर पीजीआईएमएस विश्वविद्यालय के बाहर विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही से उनका एक साल बर्बाद हो रहा है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने बीपीटी परीक्षा में रैंक हासिल की है, फिर भी एमपीटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। वजह इंटर्नशिप अधूरी होना बताया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि इंटर्नशिप अधूरी रहने के लिए भी यूनिवर्सिटी ही जिम्मेदार है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनके एग्जाम करीब 6 महीने लेट लिए। इससे रिजल्ट लेट आया और इंटर्नशिप लेट शुरू हुई। अब वे एलिजिबल नहीं माने जा रहे, जिससे भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा। छात्रा निकिता ने बताया कि पहले उन्हें एग्जाम देने से भी मना किया गया था। छात्रों ने स्ट्राइक कर एग्जाम दिया। तब कहा गया था रैंक लाओ, एडमिशन दे देंगे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर रही है। छात्र पिछले 3 महीने से वीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिला। छात्रों का कहना है पिछले 5 साल से यही हो रहा है। उनकी मांग है कि उनका एमपीटी में एडमिशन करवाया जाए और सेशन समय पर करवाया जाए।

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