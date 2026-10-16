Rohtak News: सिटी में आज

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दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।

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माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।

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हवन

सुपवा: शांति की प्रार्थना के लिए हवन सुबह 9 बजे।

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उद्घाटन

वैश्य संस्था : श्री वैश्य व्यायाम शाला व गो शाला मुख्य द्वार का उद्घाटन सुबह 10 बजे।

सिरतार: कैबिनेट मंत्री कृष्ण मंत्री करेंगे बहु उद्येशीय हॉल का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे।

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प्रदर्शन

मानसरोवर पार्क : बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन का प्रदेशव्यापी रोष प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

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सत्र

पीजीआई: सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज तकनीकी सत्र का आयोजन सुबह 10 बजे।

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रामलीला

आईटीआई ग्राउंड: न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से सीता हरण का मंचन रात 9 बजे।

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गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला कमेटी तरफ से सीता हरण मंचन रात 9 बजे।

पूजा