Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 16 Oct 2026 03:20 AM IST
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पूजा
दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
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माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
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हवन
सुपवा: शांति की प्रार्थना के लिए हवन सुबह 9 बजे।
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उद्घाटन
वैश्य संस्था : श्री वैश्य व्यायाम शाला व गो शाला मुख्य द्वार का उद्घाटन सुबह 10 बजे।
सिरतार: कैबिनेट मंत्री कृष्ण मंत्री करेंगे बहु उद्येशीय हॉल का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे।
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प्रदर्शन
मानसरोवर पार्क : बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन का प्रदेशव्यापी रोष प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
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सत्र
पीजीआई: सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज तकनीकी सत्र का आयोजन सुबह 10 बजे।
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रामलीला
आईटीआई ग्राउंड: न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से सीता हरण का मंचन रात 9 बजे।
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गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला कमेटी तरफ से सीता हरण मंचन रात 9 बजे।
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दुर्गा भवन मंदिर : मंदिर में विशेष पूजा सुबह 7 बजे।
माता दरवाजा : शीतला माता मंदिर में पूजा सुबह 8 बजे।
हवन
सुपवा: शांति की प्रार्थना के लिए हवन सुबह 9 बजे।
उद्घाटन
वैश्य संस्था : श्री वैश्य व्यायाम शाला व गो शाला मुख्य द्वार का उद्घाटन सुबह 10 बजे।
सिरतार: कैबिनेट मंत्री कृष्ण मंत्री करेंगे बहु उद्येशीय हॉल का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे।
प्रदर्शन
मानसरोवर पार्क : बहुउद्देशीय कर्मचारी संगठन का प्रदेशव्यापी रोष प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
सत्र
पीजीआई: सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज तकनीकी सत्र का आयोजन सुबह 10 बजे।
रामलीला
आईटीआई ग्राउंड: न्यू श्री रामलीला उत्सव कमेटी की ओर से सीता हरण का मंचन रात 9 बजे।
गांधी नगर: नेक कुकारो वाली रामलीला कमेटी तरफ से सीता हरण मंचन रात 9 बजे।