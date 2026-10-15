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Rohtak News: रामकथा से पूर्व निकाली कलश यात्रा

Thu, 15 Oct 2026 08:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 15 Oct 2026 08:29 PM IST
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'Kalash Yatra' (procession with ceremonial pots) held prior to the Ramkatha
महम। पंचायती रामलीला सेवा ट्रस्ट ने राम कथा के शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा प्राचीन शिवालय मंदिर से रामलीला मैदान तक हुई। श्रद्धालुओं ने इसमें उत्साह से भाग लिया। व्यास का विधिवत स्वागत किया गया। गिरीशनंद महाराज शाम 7 बजे से 10 बजे तक राम कथा का वाचन करेंगे। इस अवसर पर पंचायती रामलीला सेवा ट्रस्ट के प्रधान राकेश भारद्वाज, सचिव प्रवीण शर्मा, उपप्रधान महासिंह सैनी, सदस्य विनोद गोयल, नाथी रोहिल्ला, धर्मवीर शर्मा, रामू शर्मा, रमेश शर्मा, कृष्ण जोगी, सतबीर कश्यप, योगेश शास्त्री आदि उपस्थित रहे। संवाद
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